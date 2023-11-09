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10:08 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородским торговым сетям предложили добровольно ограничить наценку

Программа касается социально значимых товаров.

Торговым сетям предложили добровольно ограничить наценку в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа касается социально значимых товаров — хлеба, кур, подсолнечного масла, молока, вермишели, пшеничной муки, риса и пшена.

Наценку на них предлагают ограничить до 10% от розничной цены.

Торговые сети могут присоединиться к программе по соглашению оферты. По условиям, продавец должен будет выставлять на продажу как минимум товар одного наименования в каждой категории.

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