10:08 (мск), источник: Нижегородская правда
Нижегородским торговым сетям предложили добровольно ограничить наценку
Программа касается социально значимых товаров.
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Торговым сетям предложили добровольно ограничить наценку в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Наценку на них предлагают ограничить до 10% от розничной цены.
Торговые сети могут присоединиться к программе по соглашению оферты. По условиям, продавец должен будет выставлять на продажу как минимум товар одного наименования в каждой категории.