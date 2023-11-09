10:05 (мск), источник: Татарстан 24
На дорогах Казани появятся новые троллейбусы
Троллейбусы оснащены системой видеонаблюдения и автоинформаторами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Казань доставили партию из 25 троллейбусов нового поколения МАЗ-303Т22. В течение следующей недели транспортные средства заменят старые троллейбусы 2007 года и будут использоваться на маршрутах с высоким пассажиропотоком:
№ 1 — ул. Горьковское Шоссе — Роддом — 6 единиц; № 3 — Речной порт — ул. Академика Глушко — 5 единиц; № 5 — Речной порт — ул. Академика Глушко — 6 единиц; № 8 — Деревня Универсиады — ул. Толстого — 6 единиц; № 12 — Сквер Тукая — ул. Академика Глушко — 2 единицы.
При поступлении вся партия прошла отладку и обкатку. Троллейбусы оснащены системой видеонаблюдения и автоинформаторами. Специалисты завода-изготовителя обеспечивали непрерывное техническое сопровождение. Водители прошли обучение по вождению новой техники.
Ранее мы писали, что кондукторы в троллейбусах Казани продолжат работу до 1 декабря. Речь идет о том транспорте, где установлена бескондукторная система оплаты.