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10:05 (мск), источник: Татарстан 24

На дорогах Казани появятся новые троллейбусы

Троллейбусы оснащены системой видеонаблюдения и автоинформаторами.

Источник: Татарстан 24

В Казань доставили партию из 25 троллейбусов нового поколения МАЗ-303Т22. В течение следующей недели транспортные средства заменят старые троллейбусы 2007 года и будут использоваться на маршрутах с высоким пассажиропотоком:

№ 1 — ул. Горьковское Шоссе — Роддом — 6 единиц; № 3 — Речной порт — ул. Академика Глушко — 5 единиц; № 5 — Речной порт — ул. Академика Глушко — 6 единиц; № 8 — Деревня Универсиады — ул. Толстого — 6 единиц; № 12 — Сквер Тукая — ул. Академика Глушко — 2 единицы.

При поступлении вся партия прошла отладку и обкатку. Троллейбусы оснащены системой видеонаблюдения и автоинформаторами. Специалисты завода-изготовителя обеспечивали непрерывное техническое сопровождение. Водители прошли обучение по вождению новой техники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мы писали, что кондукторы в троллейбусах Казани продолжат работу до 1 декабря. Речь идет о том транспорте, где установлена бескондукторная система оплаты.

Во время загрузки произошла ошибка.
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