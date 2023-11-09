Эксперт объяснил, с какого числа ташкентцы начнут платить за отопление

По его словам, существующая система не дает возможности все дома в один день подключить к отоплению.
«Элементарно просто сантехников не хватит для этого. Дома подключают постепенно. Каждый день Veolia Energy Tashkent собирает сводки по количеству подключенных домов и с ростом их числа котельные увеличивают мощность, подключаются насосные станции для увеличения давления», — рассказал он.
Он также добавил, что за отопление придется платить с даты фактического подключения дома.
«На каждый дом между Veolia Energy Tashkent и органом управления (управляющая компания, ТЧСЖ) оформляется акт, в котором указана дата подключения дома. Эти акты передаются в головной офис Veolia Energy Tashkent. В результате начисление платы за отопление производится с даты, указанной в акте», — отметил он.
Акт оформляется в двух экземплярах, один для Veolia Energy Tashkent и второй — для органа управления.