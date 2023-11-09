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11:44 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Эксперт объяснил, с какого числа ташкентцы начнут платить за отопление

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Эксперт в сфере коммунального хозяйства, администратор известной группы «ТЧСЖ и как с ним жить» Максим Черников объяснил, с какого числа ташкентцы начнут платить за отопление.

Источник: Podrobno.uz

По его словам, существующая система не дает возможности все дома в один день подключить к отоплению.

«Элементарно просто сантехников не хватит для этого. Дома подключают постепенно. Каждый день Veolia Energy Tashkent собирает сводки по количеству подключенных домов и с ростом их числа котельные увеличивают мощность, подключаются насосные станции для увеличения давления», — рассказал он.

Он также добавил, что за отопление придется платить с даты фактического подключения дома.

«На каждый дом между Veolia Energy Tashkent и органом управления (управляющая компания, ТЧСЖ) оформляется акт, в котором указана дата подключения дома. Эти акты передаются в головной офис Veolia Energy Tashkent. В результате начисление платы за отопление производится с даты, указанной в акте», — отметил он.

Акт оформляется в двух экземплярах, один для Veolia Energy Tashkent и второй — для органа управления.

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