Главное
Главные новости 9 ноября
09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На уральской трассе открыли новый мост через реку Овинную

Длина нового моста составила 28 метров.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

На трассе Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск появился мост через реку Овинную. Это позволило сделать поездку по ключевой транспортной артерии более комфортной. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Длинна моста превышает 28 метров. Всего протяженность объекта достигает 288 метров. По нему смогут проезжать большегрузные авто, а скорость потока составит 80 километров в час.

— Это сделает безопаснее и комфортнее движение на всем участке от Камышлова до Ирбита, — рассказал исполняющий обязанности начальника Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

В Свердловской области активно ведется ремонт и строительство мостов. Этому способствует национальная программа «Безопасные качественные дорогие». Всего за 2023 год приводится в порядок около 10 мостов и путепроводов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Украиной управляет комик-нацист»: в США показали истинное лицо Зеленского
Военная спецоперация на Украине 9 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта