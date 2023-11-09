09:59 (мск), источник: Комсомольская правда
На уральской трассе открыли новый мост через реку Овинную
Длина нового моста составила 28 метров.
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На трассе Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск появился мост через реку Овинную. Это позволило сделать поездку по ключевой транспортной артерии более комфортной. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Длинна моста превышает 28 метров. Всего протяженность объекта достигает 288 метров. По нему смогут проезжать большегрузные авто, а скорость потока составит 80 километров в час.
— Это сделает безопаснее и комфортнее движение на всем участке от Камышлова до Ирбита, — рассказал исполняющий обязанности начальника Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.
В Свердловской области активно ведется ремонт и строительство мостов. Этому способствует национальная программа «Безопасные качественные дорогие». Всего за 2023 год приводится в порядок около 10 мостов и путепроводов.