10:19 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Нижний Новгород на первом месте по росту цен на новостройки
За год цены выросли почти на треть.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
За 10 месяцев 2023 года Нижний Новгород оказался на первом месте в рейтинге российских городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках. Об этом сообщает РБК-Недвижимость. Так, средняя цена 1 кв. м составляет 160 тысяч рублей за квадратный метр — это на 31,9% больше, чем в январе, когда она была на уровне 121 тысячи рублей за «квадрат».На втором месте Челябинск, где цены выросли на 25,6% — с 77 до 97 тысяч рублей за кв.м. Третьим в рейтинге стал Воронеж — средняя цена 1 кв. м увеличилась на 23,3%, с 90 до 111 тысяч рублей за квадратный метр.
Москва лишь на 11 месте: за январь-октябрь цены на жилье выросли с 300 до 324 кв.м, то есть на 8%.А вот в Санкт-Петербурге «квадрат» подешевел на 3,1% с 218 до 211 тысяч рублей.
Ранее были названы районы Нижнего Новгорода с самыми дорогими квартирами в новостройках.