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10:19 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижний Новгород на первом месте по росту цен на новостройки

За год цены выросли почти на треть.

За 10 месяцев 2023 года Нижний Новгород оказался на первом месте в рейтинге российских городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках. Об этом сообщает РБК-Недвижимость. Так, средняя цена 1 кв. м составляет 160 тысяч рублей за квадратный метр — это на 31,9% больше, чем в январе, когда она была на уровне 121 тысячи рублей за «квадрат».На втором месте Челябинск, где цены выросли на 25,6% — с 77 до 97 тысяч рублей за кв.м. Третьим в рейтинге стал Воронеж — средняя цена 1 кв. м увеличилась на 23,3%, с 90 до 111 тысяч рублей за квадратный метр.

Москва лишь на 11 месте: за январь-октябрь цены на жилье выросли с 300 до 324 кв.м, то есть на 8%.А вот в Санкт-Петербурге «квадрат» подешевел на 3,1% с 218 до 211 тысяч рублей.

Ранее были названы районы Нижнего Новгорода с самыми дорогими квартирами в новостройках.

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