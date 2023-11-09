10:36 (мск), источник: Om1.ru
Омичам рассказали, когда и кому ждать прибавку к пенсии
Пенсия увеличится после индексации.
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В омском отделении Соцфонда России рассказали, когда происходит индексация пенсий и кому положена прибавка. Специалисты напоминают, что в составе страховой части пенсии есть фиксированная часть, которую получают все пенсионеры — на данный момент 7 567,33 рубля, а есть индивидуальная часть. При расчёте последней учитываются заработанные человеком индивидуальные пенсионные коэффициенты.
Каждый год пенсия увеличивается через плановые индексации, а размер индексации зависит от вида пенсии, которую получает человек:
1 января — повышение страховых пенсий неработающим пенсионерам; 1 февраля — увеличение выплат отдельным категориям пенсионеров; 1 апреля — индексация социальных пенсий; 1 августа — перерасчет пенсии работающим пенсионерам.
Право на страховую пенсию получают граждане по достижению определённого возраста, а с 80 лет она автоматически удваивается, в этом случае увеличение происходит со дня рождения.
Отметим, что пенсия по возрасту не удваивается, если человек получает пенсию по потере кормильца. Также увеличение не предусмотрено инвалидам I группы, так как они уже получают выплату в двойном размере.
На данный момент пенсию в Омской области получают более 560 000 человек.