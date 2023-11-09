11:00 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Белорусы начали покупать больше новых автомобилей
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Автодилеры продали в октябре 2360 автомобилей, рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
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По сравнению с октябрем 2022 года уровень продаж вырос почти на 500%.
Больше всего белорусы покупали в прошлом месяце машины Geely — 1600 реализованных единиц (почти 70% от всего рынка новых авто).
В БАА отмечают, что существенное влияние на отечественный авторынок оказывает появление новых китайских брендов, ранее не представленных в стране. Речь идет о Chery, Changan, FAW, Jac, Exeed, Voyah, Jetour и других.
Эксперты предполагают, что уже в ближайшем будущем рынок будет трансформироваться в пользу автомобилей из Поднебесной.
В ассоциации констатируют, что за 10 месяцев текущего года наблюдается устойчивая тенденция роста рынка продаж новых автомобилей, что указывает «на его высокий потенциал и постепенное восстановление».
«При сохранении данной тенденции и продолжающемся приходе новых брендов мы прогнозируем, что рынок нашей страны в этом году может достичь 25 тысяч авто», — заключают в БАА.
Напомним, что, помимо китайских авто, в этом году в Беларуси появилась новая Lada Vesta, а также бренд BelGee X50, который начали производить на заводе «БелДжи». Первая партия была выпущена 24 июля.