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11:38 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане стартовал набор медсестер на работу в Германию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство по внешней трудовой миграции и швейцарская компания Globogate Concept AG начали отбор сотрудников для работы в медицинских учреждениях Германии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сейчас идет набор медицинских сестер со стажем работы не менее двух лет в различных отделениях. Условия работы будут такие же, как у немецких медсестер — от 2450 евро в месяц плюс льготы, страховка, отпуск и постоянная поддержка на протяжении всего процесса работы.

Требования к кандидатам:

  • не старше 39 лет.
  • опыт работы в стационаре (не принимаются кандидаты, работающие в сферах стоматологии, фармации, гинекологии, скорой медицинской помощи, педиатрии, поликлиники-патронажа, акушерства).
  • не иметь судимости.
  • быть физически здоровой.
  • окончание медицинского колледжа (диплом).

Отобранные кандидатки должны будут отучиться 10 месяцев на курсах немецкого языка, организованных в Ангрене. Во время учебы им будет запрещено заниматься другой работой. После окончания курсов придется сдать экзамены в Гёте-институте в Ташкенте, и при успешном их прохождении кандидатки отправятся в Германию.

Гражданкам, желающим принять участие в проекте, будут предоставлены следующие условия:

  • бесплатное проживание в Ангрене.
  • ежемесячная стипендия в течение 6 месяцев.
  • Также швейцарская сторона покроет следующие расходы:
  • сдача экзамена на языковой уровень в Гёте-институте в Ташкенте.
  • перевод и подтверждение документов.
  • получение визы и трудоустройство в Германии для кандидатов, успешно прошедших программу обучения.
  • авиабилет из международного аэропорта Ташкента в Германию и трансфер из аэропорта Германии до места работы.

Для регистрации заполнить форму forms.gle/a5EK76FsnFSPB64Z6

Для справок: 71−202−33−55 (доб. 66) +99895 844−00−50 или короткий номер 1282.

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