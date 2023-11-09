В Узбекистане стартовал набор медсестер на работу в Германию

Сейчас идет набор медицинских сестер со стажем работы не менее двух лет в различных отделениях. Условия работы будут такие же, как у немецких медсестер — от 2450 евро в месяц плюс льготы, страховка, отпуск и постоянная поддержка на протяжении всего процесса работы.
Отобранные кандидатки должны будут отучиться 10 месяцев на курсах немецкого языка, организованных в Ангрене. Во время учебы им будет запрещено заниматься другой работой. После окончания курсов придется сдать экзамены в Гёте-институте в Ташкенте, и при успешном их прохождении кандидатки отправятся в Германию.
Гражданкам, желающим принять участие в проекте, будут предоставлены следующие условия:
Для регистрации заполнить форму forms.gle/a5EK76FsnFSPB64Z6
Для справок: 71−202−33−55 (доб. 66) +99895 844−00−50 или короткий номер 1282.