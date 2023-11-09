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12:44 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал, что будет с белорусскими огурцами в магазинах в 2023

МАРТ сказал про работу с торговыми сетями по поставкам белорусских огурцов в межсезонье.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что будет с белорусскими огурцами в магазинах в 2023 году. МАРТ начал работу с торговыми сетями по поставкам отечественных огурцов в межсезонный период. Подробности озвучила БелТА начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

Она обратила внимание на то, что, согласно плану развития тепличного хозяйства период с ноября 2023 и по февраль 2024 года планируется произвести 9,9 тысячи тонн огурцов при потребности в месяц около 2,2 тысячи тонн.

— Наши организации торговли закроют потребность внутреннего рынка, — уточнила Мельникова.

По ее словам, уже началась работа с торговыми сетями по заключению договоров на поставку белорусских огурцов в следующий межсезонный период.

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