12:44 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
МАРТ сказал, что будет с белорусскими огурцами в магазинах в 2023
МАРТ сказал про работу с торговыми сетями по поставкам белорусских огурцов в межсезонье.
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что будет с белорусскими огурцами в магазинах в 2023 году. МАРТ начал работу с торговыми сетями по поставкам отечественных огурцов в межсезонный период. Подробности озвучила БелТА начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.
Она обратила внимание на то, что, согласно плану развития тепличного хозяйства период с ноября 2023 и по февраль 2024 года планируется произвести 9,9 тысячи тонн огурцов при потребности в месяц около 2,2 тысячи тонн.
— Наши организации торговли закроют потребность внутреннего рынка, — уточнила Мельникова.
По ее словам, уже началась работа с торговыми сетями по заключению договоров на поставку белорусских огурцов в следующий межсезонный период.