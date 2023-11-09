10:45 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае до конца 2026 года построят 16 поликлиник и больничных корпусов
Строительство будут вести в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
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В Пермском крае продолжается строительство и ввод в эксплуатацию медицинских учреждений. В 2023 году первых пациентов приняли девять новых медицинских объектов, а до конца 2026 года планируется построить еще 16 поликлиник, больничных корпусов и сельских врачебных амбулаторий.
Строительство объектов сферы здравоохранения ведется в рамках в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что жители региона должны иметь возможность удобно и в полном объеме получать качественные медицинские услуги вне зависимости от территории их проживания. Для этого уже на этапе проектирования закладываются все необходимые требования по оборудованию объекта современной медтехникой.
В число новых медицинских учреждений, введенных в строй в этом году, вошли больничный корпус в Полазне, лечебный корпус в Чердыни, хирургический корпус в Кудымкаре, детская поликлиника в Кировском районе Перми, поликлиники в Сиве, Углеуральском и на ул. Ленина в Перми, врачебные амбулатории в Ныробе и Оверятах.
В ближайших планах краевых властей стоит строительство новой поликлиники в селе Фролы Пермского муниципального округа. Поликлиника разместится на ул. Солнечной рядом с крупным жилым комплексом, детским садом и школой. Она рассчитана на 200 посещений в смену, будет принимать взрослых и детей.
Возведение новых объектов социальной инфраструктуры в селе Фролы проводится в целях обеспечения различными видами услуг растущего числа жителей. Только за последние два года в селе построили шесть многоквартирных домов общей площадью более 40 тыс. кв. метров, активными темпами ведется индивидуальное жилищное строительство.
Площадь двухэтажного здания новой поликлиники в селе Фролы составит 2 тыс. кв. метров. В нем разместят необходимые кабинеты приема участковых-терапевтов и узких специалистов, стоматологические кабинеты и процедурные помещения, отделение женской консультации с дневным стационаром, а также установят современное оборудование.
Итоги конкурса на определение подрядчика строительства поликлиники в селе Фролы Пермского округа подведет краевое Управлении капитального строительства 4 декабря этого года.
Реализация проектов строительства медицинских учреждений ведется под контролем Министерства строительства Пермского края.