9 ноября, источник: Комсомольская правда
В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета города
В них приняли участие эксперты, депутаты Пермской городской Думы и специалисты администрации города.
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Проект бюджета Перми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обсудили на публичных слушаниях.
Планируется, что в 2024 году доходы городского бюджета составят 50,8 миллиардов рублей, а расходы — около 50,3 миллиардов рублей. Профицит бюджета запланирован и на будущие два года.
При формировании расходной части проекта бюджета были сохранены все принятые расходные обязательства, в том числе меры социальной поддержки граждан, предусмотрены средства на содержание построенных к 300-летию муниципальных объектов. Наибольший объем расходов направлен на сферу образования — 21 миллиард рублей, дорожное хозяйство и транспорт — 15 миллиардов рублей. Расходы на ЖКХ и благоустройство в 2024 году составят 6 миллиардов рублей.
В частности, средства бюджетных инвестиций будут направлены на строительство и реконструкцию школ, строительство детского сада «Легополис» в Дзержинском районе, спортивных объектов. Запланировано завершение строительства трех муниципальных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья, строительство водопроводных сетей и других объектов коммунальной инфраструктуры.
В следующем году при поддержке краевого бюджета начнется устройство смотровой площадки в сквере Гоголя и продолжится ремонт набережной от станции «Пермь-1» до территории Мотовилихинских заводов. Комплексное развитие электротранспорта планируется продолжить в рамках заключенного концессионного соглашения.
— Основные принципы нашей бюджетной политики остаются неизменными — это социальная направленность и развитие города. Сейчас наша главная задача — проконтролировать на всех стадиях подготовки проект городского бюджета, чтобы он был сориентирован по наказам избирателей и учитывал все наши планы по созданию комфортной городской среды, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.