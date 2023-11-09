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10:50 (мск), источник: Время

Большинство нижегородцев допускают жилую застройку на Гребном канале

Порядка 84,8% горожан положительно относятся к развитию прибрежных территорий.

Источник: Время

Большинство нижегородцев допускают жилую застройку на Гребном канале, свидетельствуют данные опроса, проведенного научно-исследовательским Институтом проблем социального управления. Данные опубликованы на сайте учреждения 8 ноября.

В аннотации к опросу сообщается, что поводом для исследования стали значительные изменения в подходе нижегородских властей к градостроительной политике.

В целом о своей осведомленности по проектам комплексного развития территорий, реализуемым в городе, уверенно заявили 38,8% от общего числа участников опроса. Еще 46% респондентов «что-то слышали» об этих программах. Таким образом, лишь 15,2% нижегородцев ничего не знает о грядущих изменениях в городе.

Часть проектов комплексного развития территорий включает застройку прибрежной территории.

В соответствии с результатами опроса, совокупно 84,8% жителей Нижнего Новгорода положительно относятся к развитию прибрежных территорий.

Общая доля респондентов, отрицательно относящихся к жилой застройке прибрежной зоны города — только 15,2% от числа опрошенных.

Почти две трети (61,6%) респондентов выступает за дальнейшее развитие и комплексное благоустройство Гребного канала и прилегающей территории. Против высказались менее одной пятой части (18,8%) опрошенных горожан. И такая же доля участников опроса оказалась полностью равнодушна к будущему территории (19,6%).

Основной проблемой Гребного канала и прилегающей территории на сегодняшний день 34,2% нижегородцев считают недостаточность общественного транспорта в данном направлении, 33,3% недовольны хаотичной застройкой Гребного канала, портящей вид, 32,4% отметили недостаточное количество спортивно-развлекательных объектов на территории и ряд иных проблем.

«Требования нижегородцев к инфраструктуре новых жилых микрорайонов можно разделить на три группы, — комментирует итоги опроса директор Института проблем социального управления Максим Лубяной. — Более половины участников опроса выразили предпочтение в отношении инфраструктурных объектов и возможностей, таких как транспортная доступность, спортивно-оздоровительные объекты и доступность основных объектов здравоохранения. Более трети респондентов указали на актуальность инфраструктуры, включающей близость ТРЦ, качественное обслуживание ЖКХ, а также объекты школьного и дошкольного образования».

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Большинство нижегородцев допускают жилую застройку на Гребном канале
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