10:50 (мск), источник: Время
Большинство нижегородцев допускают жилую застройку на Гребном канале
Порядка 84,8% горожан положительно относятся к развитию прибрежных территорий.
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Большинство нижегородцев допускают жилую застройку на Гребном канале, свидетельствуют данные опроса, проведенного научно-исследовательским Институтом проблем социального управления. Данные опубликованы на сайте учреждения 8 ноября.
В аннотации к опросу сообщается, что поводом для исследования стали значительные изменения в подходе нижегородских властей к градостроительной политике.
В целом о своей осведомленности по проектам комплексного развития территорий, реализуемым в городе, уверенно заявили 38,8% от общего числа участников опроса. Еще 46% респондентов «что-то слышали» об этих программах. Таким образом, лишь 15,2% нижегородцев ничего не знает о грядущих изменениях в городе.
Часть проектов комплексного развития территорий включает застройку прибрежной территории.
Общая доля респондентов, отрицательно относящихся к жилой застройке прибрежной зоны города — только 15,2% от числа опрошенных.
Почти две трети (61,6%) респондентов выступает за дальнейшее развитие и комплексное благоустройство Гребного канала и прилегающей территории. Против высказались менее одной пятой части (18,8%) опрошенных горожан. И такая же доля участников опроса оказалась полностью равнодушна к будущему территории (19,6%).
Основной проблемой Гребного канала и прилегающей территории на сегодняшний день 34,2% нижегородцев считают недостаточность общественного транспорта в данном направлении, 33,3% недовольны хаотичной застройкой Гребного канала, портящей вид, 32,4% отметили недостаточное количество спортивно-развлекательных объектов на территории и ряд иных проблем.
«Требования нижегородцев к инфраструктуре новых жилых микрорайонов можно разделить на три группы, — комментирует итоги опроса директор Института проблем социального управления Максим Лубяной. — Более половины участников опроса выразили предпочтение в отношении инфраструктурных объектов и возможностей, таких как транспортная доступность, спортивно-оздоровительные объекты и доступность основных объектов здравоохранения. Более трети респондентов указали на актуальность инфраструктуры, включающей близость ТРЦ, качественное обслуживание ЖКХ, а также объекты школьного и дошкольного образования».