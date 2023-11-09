11:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти Приморья разработают план по газификации региона до 2030 года
Владимир Путин отдал распоряжение Правительству Приморского края.
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Власти Приморья совместно с Газпромом разработают план газификации региона на 2026−2030 годы. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края разработать совместно с публичным акционерным обществом “Газпром” с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов и утвердить план-график (“дорожную карту”) по газификации в 2026—2030 годах городов, расположенных в Приморском крае», — говорится в поручении.
Глава государства назначил ответственными губернатора Приморья Олега Кожемяко и главу Газпрома Алексея Миллера. До 1 ноября 2025 года они должны предоставить доклад о проделанной работе.
Напомним, информация о планах компании появилась еще в 2022 году. На план топливной модернизации потребуется не менее 50 миллионов рублей.