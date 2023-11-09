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11:54 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В столице повышают тарифы на отопление для юрлиц

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Столичный Кенгаш народных депутатов накануне принял постановление о повышении тарифов на теплоснабжение для юридических лиц, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Повышение обуславливается внедрением рыночных механизмов на энергетическом рынке. Базовый тариф на теплоснабжение от Veolia Energy Tashkent повышается на 67,3% с 397 212 сумов до 664 465 сумов за гигакалорию (Гкал) энергии.

Новая розничная цена 1 Гкал для юридических лиц составит 212 606 сумов. Это в 1,5 раза больше, чем действующий сейчас тариф — 141 737 сумов.

Стоимость теплоснабжения для бюджетных учреждений увеличивается до 801 963 сумов за 1 Гкал (сейчас — 502 067 сумов, +59,7%).

При этом тариф для населения останется без изменений — 91 960 сумов за Гкал.

Отметим, что базовый тариф — это стоимость, которую получает Veolia Energy Tashkent за услуги отопления. Розничная цена — это стоимость отопления, которую платят юридические и физические лица. Разницу между базовой и розничной ценой субсидирует госбюджет.

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 В столице повышают тарифы на отопление для юрлиц
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