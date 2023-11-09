В столице повышают тарифы на отопление для юрлиц

Повышение обуславливается внедрением рыночных механизмов на энергетическом рынке. Базовый тариф на теплоснабжение от Veolia Energy Tashkent повышается на 67,3% с 397 212 сумов до 664 465 сумов за гигакалорию (Гкал) энергии.
Новая розничная цена 1 Гкал для юридических лиц составит 212 606 сумов. Это в 1,5 раза больше, чем действующий сейчас тариф — 141 737 сумов.
Стоимость теплоснабжения для бюджетных учреждений увеличивается до 801 963 сумов за 1 Гкал (сейчас — 502 067 сумов, +59,7%).
При этом тариф для населения останется без изменений — 91 960 сумов за Гкал.
Отметим, что базовый тариф — это стоимость, которую получает Veolia Energy Tashkent за услуги отопления. Розничная цена — это стоимость отопления, которую платят юридические и физические лица. Разницу между базовой и розничной ценой субсидирует госбюджет.