12:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Необычные вакансии с зарплатой до 270 тыс рублей нашли в Воронежской области
Работодатель разыскивает фотомодель для рекламы на маркетплейсах.
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Эксперты сервиса hh.ru изучили вакансии, опубликованные за последний месяц в Воронежской области, и составили топ самых необычных и редких предложений. Часть из них предполагает высокий заработок. Рейтинг возглавила вакансия фотомодели, которой предстоит участвовать в съемках для каталогов и видеосъемках для маркетплейсов. Работодатель готов платить от 80 до 270 тыс. рублей. Вакансия предполагает частичную занятость. Результаты исследования опубликовали в четверг, 9 ноября.
На втором месте — вакансия под названием «обследователь зданий и сооружений» с зарплатой от 100 до 200 тыс. рублей. В обязанности войдет составление рабочей программы обследовательских работ, а также составление технического заключения о состоянии, несущей способности конструкций и выдача рекомендаций по их дальнейшей безопасной эксплуатации. Требования — высшее образование и опыт работы более шести лет.
Замыкает топ-3 предложение для «повелителя небоскребов» — продавца недвижимости. Сотруднику готовы платить от 75 до 200 тыс. рублей.
В перечень необычных и редких вакансий в Воронежской области также вошли:
Ранее стало известно, что в Воронежской области средняя предлагаемая зарплата в сфере занятости «Рабочий персонал» достигла 60 тыс. рублей. Это на 13,8 тыс. рублей больше, чем в сентябре 2022 года. РИА «Воронеж» рассказывало, что рост предлагаемой зарплаты связан с дефицитом соискателей, хотя такие работники очень востребованы в разных сферах бизнеса и спрос на них в регионе за последний год вырос на 69%. Количество резюме, в свою очередь, наоборот, сократилось на 22%.