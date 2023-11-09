Откуда и куда переезжают казахстанцы

Согласно исследованию, за январь-сентябрь 2023 года в Казахстан переехали 19 136 человек. При этом наблюдается сокращение оттока. За это время из страны уехали 12 732 человека.
«По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 74%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 37,4%», — сказано в сообщении.
Специалисты уточняют, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.
Доля прибывших из стран СНГ составила 88%, доля выбывших в эти страны 78,1%.
Стоит отметить, что больше всего казахстанцев уезжают на постоянное место жительство в Россию — 9 428 человек.
В то же время из Германии в Казахстан переехал 231 человек, а из России — 9352 человека.
Кроме того, переезжают из:
Примечательно, что министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 17 октября 2023 года сообщила, что в Казахстане усилилась внутренняя миграция. Казахстанцы активно переселяются с юга на север страны.