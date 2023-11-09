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11:53 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Откуда и куда переезжают казахстанцы

Казахстанцы чаще всего переезжают в Россию и Германию. Так сказано в отчете «Миграция населения» за 9 ноября 2023 года от Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно исследованию, за январь-сентябрь 2023 года в Казахстан переехали 19 136 человек. При этом наблюдается сокращение оттока. За это время из страны уехали 12 732 человека.

«По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 74%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 37,4%», — сказано в сообщении.

Специалисты уточняют, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

Доля прибывших из стран СНГ составила 88%, доля выбывших в эти страны 78,1%.

Стоит отметить, что больше всего казахстанцев уезжают на постоянное место жительство в Россию — 9 428 человек.

Также переезжают в:

  • Германию — 1 795,
  • США — 314,
  • Польшу — 228,
  • Беларусь — 158,
  • Канаду — 94,
  • Турцию — 52,
  • Украину — 45,
  • Израиль — 32,
  • Китай — 18,
  • Грецию и Грузию — 5.

В то же время из Германии в Казахстан переехал 231 человек, а из России — 9352 человека.

Кроме того, переезжают из:

  • Узбекистана — 4 607,
  • Туркменистана — 883,
  • Кыргызстана — 864,
  • Китая — 524,
  • Украины — 252,
  • Турции — 221.

Примечательно, что министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 17 октября 2023 года сообщила, что в Казахстане усилилась внутренняя миграция. Казахстанцы активно переселяются с юга на север страны.

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