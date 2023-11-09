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13:30 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В Центробанке прогнозируют еще одно повышение ключевой ставки

Набиуллина предположила, что ключевая ставка повысится.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки. По ее словам, это может случится до Нового года.

«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом по мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку», — заявила Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Ранее в ЦБ заявляли, что годовая инфляция начнет снижаться весной благодаря кредитно-денежной политике организации, а также за счет роста сберегательной активности россиян.

В октябре Совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п. — до 15% годовых.

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