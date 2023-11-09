13:30 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
В Центробанке прогнозируют еще одно повышение ключевой ставки
Набиуллина предположила, что ключевая ставка повысится.
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки. По ее словам, это может случится до Нового года.
«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом по мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку», — заявила Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Ранее в ЦБ заявляли, что годовая инфляция начнет снижаться весной благодаря кредитно-денежной политике организации, а также за счет роста сберегательной активности россиян.
В октябре Совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п. — до 15% годовых.