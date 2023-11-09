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9 ноября, источник: Комсомольская правда

Начнут полеты в семь городов: магнитогорский аэропорт откроется после реконструкции 11 ноября

Аэропорт Магнитогорска откроется после реконструкции 11 ноября.

Возобновить работу магнитогорского аэропорта планируют с 11 ноября. На официальном сайте воздушной гавани опубликовали расписание рейсов. Первые полеты намечены на ближайшую субботу.

Из Магнитогорска планируют летать в семи направлениях. Горожане смогут добраться на самолетах до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Минеральных Вод, Казани и Самары. Обслуживающие рейсы компании «Аэрофлот», Nordwind, S7 и «Азимут» уже начали продажу билетов.

Напомним, аэропорт Магнитогорска закрылся на реконструкцию 1 июня. Все полеты прекратили. Возобновить их после обновления аэродрома планировали 1 октября. Но открытие аэропорта отложили на две недели, а затем перенесли на ноябрь.

Рядом с существующим зданием аэровокзала в будущем планируют построить еще одно. Только за его проектирование готовы заплатить 105 млн рублей. Фасад нового терминала будет изображать пламя доменной печи, прокатный лист или гору.

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