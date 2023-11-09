Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: Сиб.фм

Новосибирские родители получат ежемесячное пособие на рождение ребенка

Новосибирские родители могут получить ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

По данным пресс-службы Социального фонда России, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В Новосибирской области родители 206 тысяч детей уже смогли его получить.

Одним из главных условий для получения пособия — среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в регионе. В НСО в 2023 году этот показатель составляет 14 728 рублей.

При рассмотрении заявления учитывается имущественная обеспеченность семьи и вовлеченность в занятость родителей — уход за ребенком до 3-х лет, уход за ребенком-инвалидом, либо иным нетрудоспособным лицом, длительный больничный и т. д.

Многодетные семьи имеют особый статус — в них один из родителей может не иметь дохода — это не станет причиной отказа в установлении пособия.

Заявление можно подать через портал госуслуг, оно будет рассмотрено в течение 10 дней.

На выплату Единого пособия Отделение СФР по Новосибирской области направило семьям региона уже свыше 16 млрд рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта