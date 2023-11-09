9 ноября, источник: АиФ Пермь
Городские власти прокомментировали повышение стоимости проезда в Перми
Тариф ещё окончательно не утверждён.
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Власти Перми прокомментировали информацию о предстоящем повышении стоимости проезда в общественном транспорте.
«Стоимость разовой поездки планируется проиндексировать до 37 рублей. Произойдет это не ранее 15 апреля 2024 года. Об утверждении этого решения будет сообщено дополнительно. Тариф рассчитан исходя из стоимости транспортной работы (затрат на топливо, запчасти
Напомним, на сайте мэрии опубликованы проекты постановления, в которых расписаны тарифы транспортной карты и льготных проездных. Так сообщается, что стоимость пересадки повысится с середины апреля до 19 рублей.
«Стоимость пересадки рассчитывается как 50% и округляется до целого значения, согласно методике расчёта тарифа», — уточнили в департаменте транспорта.
Следующее повышение стоимости проезда запланировано на 15 апреля 2025 года.