9 ноября, источник: Nakanune.ru
В центре Екатеринбурга возведут комплекс с двумя небоскребами
В центре Екатеринбурга будет построен масштабный комплекс с двумя небоскребами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс».
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В квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых дружин — Октябрьской революции — Челюскинцев в активную фазу вошло строительство многофукнционального комплекса «Re:volution Towers». В разработке первоначальной концепции проекта в 2007 году принимал участие японский архитектор Кисе Курокава, позже проект был переработан в соответствии с современными тенденциями рынка. Инвестором и застройщиком выступает компания «НКС-Девелопмент», а соинветором и генеральным подрядчиком по проектированию и строительству — «Атомстройкомплекс».
Общая площадь комплекса составит порядка 100 тысяч квадратных метров, из них около 40 тысяч «квадратов» — площадь жилых апартаментов, которые будут расположены в двух видовых высотных башнях. Сейчас специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступают к возведению первой башни — на площадке уже появился кран. На ее строительство уйдет чуть больше двух лет, завершить работы хотят к декабрю 2025 года.
Годом позже планируют завершить строительные работы и по второй башне, а целиком комплекс будет готов ко второму кварталу 2027 года. Архитектура и планировочные решения башен различаются, однако в каждой представлен широкий выбор апартаментов: от функциональных однокомнатных до просторных четырехкомнатных, их площадь варьируется от 51 до 128 метров.
Обе башни вырастут на четырехэтажной стилобатной части, в которой запроектированы коммерческие помещения — офисы, предприятия сферы услуг и торговли, а также паркинг на 485 машиномест. Большой объем коммерческих помещений в комплексе позволяет с уверенностью говорить, что в центре Екатеринбурга сформируется новая точка притяжения — с магазинами, ресторанами и комфортной пешеходной средой вокруг. Для резидентов комплекса на кровле стилобатной части разобьют зеленый сад с зонами отдыха, его общая площадь составит более 8,5 тысяч квадратных метров.
«Сейчас основные работы сосредоточены в стилобатной части, здесь осуществляется прокладка инженерных сетей, ведутся фасадные работы — монтируются модульные витражи. Параллельно идут подготовительные работы к старту строительства первой башни», — рассказали в компании.
«Атомстройкомплекс» обладает опытом возведения уникальных и, в частности, высотных зданий. Компания спроектировала и построила первый жилой небоскреб в Екатеринбурге «Февральская революция», его высота составляет 142 метра и до 2012 года он был самым высоким жилым зданием за пределами Москвы. Также в портфолио компании уникальный комплекс «Чемпион парк», состоящий из трех жилых небоскребов высотой по 128 метров каждый.
Высота башен в комплексе «Re:volution Towers» составит 99,5 метров.