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9 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии предоставят бесплатное жилье

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции получат бесплатное жилье. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении депутатами парламента Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Утвержденный парламентом законопроект разработан специалистами Министерства труда и социальной защиты и регулирует способ передачи 80 квартир в доме, построенном специально для обеспечения жильем участников ликвидации последствий аварии в Чернобыле. На его строительство суммарно было выделено из государственного бюджета 67 миллионов леев.

Чтобы претендовать на жилье, заявителю необходимо:

  • быть гражданином Республики Молдова;
  • иметь удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
  • не владеть частной или совместной собственностью как в стране, так и за рубежом, как-то квартира, земля для строительства или дом, построенный в садоводческом товариществе.

Заявления на получение жилья будут приниматься от лиц, не пользующихся поддержкой государства, органов центрального или местного публичного управления и не участвующих в госпроектах по покупке или строительству жилья. Также соискатель не должен был отчуждать или дарить жилье, полученное после 1986 года и не участвовать в приватизации жилья, земли для строительства, кооперативных домов, ранее полученных от государства.

Заявления будут рассмотрены в течение максимум шести месяцев комиссией, учрежденной правительством, в которую войдут представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, Государственной канцелярии, Министерства инфраструктуры и регионального развития, Министерства обороны, Службы информации и безопасности и т. д.

Также на пленарном заседании парламента в четверг в первом чтении был принят аналогичный законопроект, разработанный фракцией Блока коммунистов и социалистов. Во втором чтении обе законодательные инициативы будут объединены, основным станет документ, разработанный Министерством труда и соцзащиты.

По состоянию на начало 2023 года в Молдове проживало 1733 участника ликвидации последствий чернобыльской аварии, из которых 1604 имели разную степень инвалидности.

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