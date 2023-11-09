Участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии предоставят бесплатное жилье

Утвержденный парламентом законопроект разработан специалистами Министерства труда и социальной защиты и регулирует способ передачи 80 квартир в доме, построенном специально для обеспечения жильем участников ликвидации последствий аварии в Чернобыле. На его строительство суммарно было выделено из государственного бюджета 67 миллионов леев.
Чтобы претендовать на жилье, заявителю необходимо:
Заявления на получение жилья будут приниматься от лиц, не пользующихся поддержкой государства, органов центрального или местного публичного управления и не участвующих в госпроектах по покупке или строительству жилья. Также соискатель не должен был отчуждать или дарить жилье, полученное после 1986 года и не участвовать в приватизации жилья, земли для строительства, кооперативных домов, ранее полученных от государства.
Заявления будут рассмотрены в течение максимум шести месяцев комиссией, учрежденной правительством, в которую войдут представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, Государственной канцелярии, Министерства инфраструктуры и регионального развития, Министерства обороны, Службы информации и безопасности и т. д.
Также на пленарном заседании парламента в четверг в первом чтении был принят аналогичный законопроект, разработанный фракцией Блока коммунистов и социалистов. Во втором чтении обе законодательные инициативы будут объединены, основным станет документ, разработанный Министерством труда и соцзащиты.
По состоянию на начало 2023 года в Молдове проживало 1733 участника ликвидации последствий чернобыльской аварии, из которых 1604 имели разную степень инвалидности.