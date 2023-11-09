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9 ноября, источник: Om1.ru

Мэрия предлагает омичам построить частные дома и стадион

На торги выставлены участки общей площадью почти в 11 тысяч квадратных метров.

Источник: Om1.ru

Департамент архитектуры ищет арендаторов сразу на 6 земельных участков площадью от 499 до 7401 квадратный метр. Четыре из них расположены на Левом берегу, ещё по одному — в Октябрьском и Центральном округах.

Пять из шести участков предназначены для строительства частных домов, а последний — самый большой — для спортивно-зрелищного объекта. Этот участок расположен неподалёку от центра Омска, на Бульварной, там, где ранее находился стадион «Сатурн». Мэрия, напомним, уже пыталась найти предпринимателя, который восстановит стадион, однако летом этого сделать не удалось. Сейчас, на повторных торгах, за этот участок запрашивают 664,3 тысячи рублей.

Участки под жилые дома расположены в:

КАО.

  • кадастровый номер — 55:36:190136:1353, площадь — 499 кв. м
  • кадастровый номер — 55:36:190136:1349, площадь— 530 кв. м
  • кадастровый номер — 55:36:190136:1351, площадь — 670 кв. м
  • кадастровый номер — 55:36:190136:1350, площадь — 983 кв. м

ОАО.

  • кадастровый номер — 55:36:150603:3035, площадь — 709 кв. м

Заявки на конкурс принимают до 29 ноября, а итоги планируют подвести 1 декабря.

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