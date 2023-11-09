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9 ноября, источник: ИА Башинформ

В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

11 и 12 ноября в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.

Источник: Башинформ

В эти дни уфимцы и гости города смогут приобрести продукты, овощи, мёд напрямую от башкирских производителей.

В субботу торговля развернется на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна» и перед Дворцом спорта.

В воскресенье все площадки продолжат работать, за исключением дёмской.

Время проведения ярмарок — с 9 до 16 часов.

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