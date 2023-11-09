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9 ноября, источник: Комсомольская правда

В Пермском крае будут штрафовать за вывески о продаже табачной продукции

В Пермском крае за вывески и подсветку о продаже табачной и никотинсодержащей продукции начнут штрафовать.

Источник: Reuters

Соответствующую поправку к законопроекту о запрете продажи в киосках табачной и никотинсодержащей продукции рассматривает Законодательное Собрание. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Для должностных лиц предлагается установить административный штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Кроме этого, законопроектом предусмотрены штрафы за розничную торговлю в киосках табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления продукции. В случае нарушения запрета должностным лицам грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей, юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

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