9 ноября, источник: Комсомольская правда
В Пермском крае будут штрафовать за вывески о продаже табачной продукции
В Пермском крае за вывески и подсветку о продаже табачной и никотинсодержащей продукции начнут штрафовать.
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Соответствующую поправку к законопроекту о запрете продажи в киосках табачной и никотинсодержащей продукции рассматривает Законодательное Собрание. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
Для должностных лиц предлагается установить административный штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2024 года.
Кроме этого, законопроектом предусмотрены штрафы за розничную торговлю в киосках табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления продукции. В случае нарушения запрета должностным лицам грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей, юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей.