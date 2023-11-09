9 ноября, источник: Новый Калининград
Олег Быков ушел с поста руководителя ритуального МП «Альта»
В конце октября он стал заместителем главы Калининграда.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Олег Быков ушел с поста руководителя муниципального предприятия «Альта», которое занимается оказанием ритуальных услуг в Калининграде. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили в организации.
В настоящее время на предприятии назначен исполняющий обязанности, уточнил собеседник. В пресс-службе администрации Калининграда пообещали предоставить информацию позднее.
В конце октября Олег Быков, а также бывший начальник Калининградского пограничного института ФСБ России Юрий Саломохин стали заместителями главы Калининграда Олега Аминова. За их кандидатуры проголосовали депутаты горсовета.
Олег Быков руководил муниципальным предприятием «Альта» с 2007 года. В октябре 2021-го он возглавил фракцию «Единой России» в городском Совете депутатов Калининграда. При этом ранее Областной арбитражный суд признал МП «Альта» членом картеля ритуальных компаний, предприятие оштрафовали на 700 тысяч рублей.
В 2019 году против Олега Быкова было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении. В офисе его предприятия проводили обыски.