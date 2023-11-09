9 ноября, источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске планируют построить оздоровительный комплекс с бассейном
Мэрия выдала разрешение на возведение объекта.
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В Новосибирске планируют построить оздоровительный комплекс с бассейном. Мэрия выдала соответствующее разрешение на возведение объекта 8 ноября.
Застройщиком выступает ООО СЗ «Астон. Бугринка». На первом этапе запланировано обустройство наземной открытой стоянки на 48 мест. Второй этап — еще одна стоянка на 42 места. На последнем этапе начнется строительство спортивного комплекса.
Площадь объекта составит 8 217 квадратных метров. В здании будет три этажа, его высота — 18 метров.
Комплекс хотят построить на участке на улице Ватутина в Кировском районе. Разрешение действует до 7 ноября 2024 года.