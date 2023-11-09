9 ноября, источник: МК.RU Новосибирск
В новом списке Forbes оказались две компании из Новосибирской области
Новосибирские компании 2ГИС и S7 Airlines оказались в списке 125 лучших работодателей России по версии Forbes.
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При составлении рейтинга учитывались наборы метрик по трем направлениям: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». По количеству баллов компаниям присвоены статусы «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
Обеим новосибирским корпорациям присвоен статус «Золото».
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Андрей Травников снова вошел в топ-15 рейтинга губернаторов РФ.