Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: МК.RU Новосибирск

В новом списке Forbes оказались две компании из Новосибирской области

Новосибирские компании 2ГИС и S7 Airlines оказались в списке 125 лучших работодателей России по версии Forbes.

При составлении рейтинга учитывались наборы метрик по трем направлениям: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». По количеству баллов компаниям присвоены статусы «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Обеим новосибирским корпорациям присвоен статус «Золото».

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Андрей Травников снова вошел в топ-15 рейтинга губернаторов РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Под Новосибирском в ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта»
Алексей Чумаков выступил в Новосибирске: 20 атмосферных фото с концерта ...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
рейтинги