В Екатеринбурге запустят 18 зарядных станций для электромобилей. Список

«До конца этого года мы планируем запустить в Екатеринбурге 18 электрических зарядных станций, где смогут пополнять запасы энергии электромобили. За этим видом автотранспорта будущее, поскольку это чистый воздух и тишина. Интерес к электромобилям среди горожан большой, но развитие сферы пока сдерживается слабой инфраструктурой, сложностью для пользователей легко и быстро заряжать свои транспортные средства. В городе пока насчитывается не более полутора десятков таких станций», — говорится в сообщении официального telegram-канала мэра уральской столицы.
Ранее URA.RU сообщало о том, что 2022 году в Свердловской области установили пять электрозарядных станций (ЭЗС). Две из них были установлены в ноябре в Екатеринбурге — около ТРЦ «Алатырь» и на улице Бориса Ельцина. Еще три зарядные станции появились на трассах Пермь—Екатеринбург, Екатеринбург—Тюмень и Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов.