В Минобразования дали рекомендации, как абитуриенту выбрать будущую профессию

«Несмотря на то что на дворе еще ноябрь, будущим абитуриентам стоит уже задумываться о выборе дальнейшей профессии. Рекомендую пройти профессиональную диагностику, в этом поможет система “ПрофиТест”, которая создана как раз для этих целей. После проведения профессиональной диагностики нужно внимательно просмотреть все перечни специальностей, которые у нас представлены в стране как на уровне высшего образования, так на уровне среднего специального и профессионально-технического образования. Эти специальности есть в разделе “Абитуриенту” на сайте Министерства образования и на сайте Республиканского института профобразования», — рассказала Александра Петрова.
Выбрав из перечня те специальности, которые нужны, необходимо узнать, где они могут быть реализованы, например, в каком колледже.
«Затем переходим на сайт колледжа и участвуем во всех активностях, которые данный колледж предлагает. А их очень много: это и дни открытых дверей, и мастер-классы, и шестой школьный день. Я бы рекомендовала смотреть все учреждения образования в стране, которые вас интересуют. Поскольку они довольно равномерно распределены по регионам, вы можете отталкиваться от возможности обучаться не только в вашем городе, но и в иных областных центрах и населенных пунктах. Кроме того, выбор у нас достаточно большой и в плане разброса специальностей — это более 100 специальностей и соответственно 250 квалификаций на уровне профессионально-технического образования и порядка 200 специальностей на уровне среднего специального образования. Специальности очень разные, начиная от технических для сферы промышленности, строительства, сферы IT до специальностей педагогического направления, то есть гуманитарного профиля, а также медицинских специальностей на уровне среднего специального образования», — проинформировала она.
Как отметила замначальника главного управления, для начала важно понять, какой уровень образования необходим для конкретного абитуриента.
«Если вы хотите стать специалистом среднего звена либо получить профессию рабочего для высокотехнологичных производств с большим фундаментальным теоретическим разделом, вы идете на уровень среднего специального образования и выбираете уже профессию на данном уровне. Если вас интересует начальный старт карьеры именно с рабочих профессий и вы хотите начинать с практических навыков, тогда рекомендую вам рассмотреть обучение на уровне профессионально-технического образования, получить две или даже более смежные профессии, которые сделают вас востребованным на рынке труда. В дальнейшем уже можно получать среднее специальное или высшее образование. Для этого есть все возможности, в правилах приема их можно увидеть. В системе образования созданы достаточно интересные траектории перехода с определенными возможностями при поступлении. Например, после среднего специального образования на соответствующую специальность в учреждение высшего образования можно быть зачисленным, сдав вступительные испытания по специальности, а не централизованные экзамены. Поэтому уже сейчас нужно задуматься о своей дальнейшей образовательной траектории и пройти все стадии, о которых я говорила», — констатировала Александра Петрова.
Она подчеркнула, что учреждения образования готовы протянуть руку каждому абитуриенту и предоставить максимальную информацию о своих возможностях.
«Даже если вы в какой-то момент поймете, что это не совсем ваша сфера, учреждения образования сориентируют вас по своим коллегам, которые будут заинтересованы в потенциальных абитуриентах, и предложат вам какое-то другое направление. Например, вы посетили колледж в сфере машиностроения, посмотрели, вас это не устроило — и вас переориентировали на автосервис. Более того, учреждения профессионально-технического образования, как правило, у нас готовят по достаточно широкому диапазону профессий, поэтому, придя в учреждение образования, которое находится недалеко от вашего дома, вы узнаете много новой информации, которая поможет определиться с той профессией, которая интересна конкретно вам», — пояснила специалист.
Она напомнила, что в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования можно поступать на базе 9 классов.
«Это основная траектория. Порядка 70% потенциальных абитуриентов как раз приходят к нам в систему после 9 классов. Также можно выбрать колледж после 11 классов, но здесь уже количество специальностей будет гораздо меньше. Поэтому если вы выбираете траекторию через среднее специальное или профессионально-техническое образование, рекомендуем прийти к нам после 9 классов», — добавила Александра Петрова.