Мечтать не вредно. Построят ли в Самаре метро до «Крутых Ключей»?

На данный момент, не считая Москвы, строительство метро одобрено только в 4 городах России: Нижний Новгород и Самара, Челябинск и Санкт-Петербург. Строительство финансируется за счёт инфраструктурных кредитов — нового финансового инструмента, утвержденного федеральным правительством.
Оставим в стороне Челябинск и «северную столицу», посмотрим на Поволжье. В Самаре планируют построить 1 станцию, «Театральную». Длина тоннеля — 1600 метров, предельная стоимость — 18,4 млрд рублей. Срок окончания работ — 2024 г. В Нижнем Новгороде до 2025 года должны построить четыре станции метро. В 2021 году был определен необходимый объем финансирования — 56,6 млрд рублей, длина тоннелей, в среднем, 1300 метров.
То есть, условно, на 1 станцию изначально планировалось потратить 14,15 млрд рублей (в Самаре сначала закладывали 10,4 млрд). Если считать по стоимости за 1 километрам, то цены сопоставимы 11,5 млрд и 10,9 млрд. Причем Нижний Новгород плотно занимается строительством 3 станций, а стоимость четвертой может вырасти в связи с санкциями. Тогда по ценам выйдет полный паритет.
Получается, что утверждения тех, кто обвиняет власти Самарской области в раздувании бюджета вводят народ в заблуждении — в Нижнем метро изначально было дороже и увеличение стоимости им ещё предстоит.
Направление строительства.
В Самаре метро начинали строить из рабочего района в сторону центра. В Нижнем Новгороде — наоборот, из центра к рабочим окраинам. Обоснование одинаковое — развитие исторической части города. Кстати, сами нижегородцы уже существующей схемой метро не слишком удовлетворены. Построенная к ЧМ-2018 ветка метро трафик не дает. Ожидаемо, граждане были недовольны таким разбазариванием средств и требовали обратить внимание на районы, где шло активное строительство ЖК.
Аргумент, что в Самаре метро «Безымянка — Старый город» несостоятелен по следующим причинам. Город исчерпал лимит роста вовне. Новые районы — Кошелев-парк и «Южка» формально даже не входят в границы города, но зато создают множество проблем, в том числе по межведомственному взаимодействию в сфере общественного транспорта, здравоохранения, образования. Жители требуют от администрации Самары обеспечить их комфортное существование, что по закону невозможно. А бюджет муниципального Волжского района имеет свои правила. В итоге, дешевое жилье оборачивается головной болью для всех.
Территория, которая нуждается в реновации — Безымянка, здесь масса ветхого и аварийного жиля, плюс — жилой фонд, построенный в 60-е годы 20 века, который скоро тоже станет ветхим. То есть развитие города пойдет именно в этом направлении, по программам КРТ. В этом случае население Кировского района увеличится в несколько раз и метро как раз и строится с опережением и учетом планов развития.
Метро до Кошелева — мечты?
Даже если начинать строить от ст. м «Московская» до «Меги», примерно 19 км, это 12 станций метро. Стоимость строительства — около 140 миллиардов, и это если себестоимость не вырастет. Такой бюджет никто и никогда не выделит, программы по строительству метрополитена сворачивают по всей стране, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Остальные — может быть, когда-нибудь.
И да, мы не Москва, максимум по 1 станции в год будем строить, а значит — расходы будут расти каждый год на каждую станцию. Строить метро с Безымянки в строну Кошелева также невозможно, потому что тогда придется рыть под заводами. Развитие городов — миллионников, за исключением двух столиц, идет по плюс-минус одинаковому сценарию. Центры со старой застройкой будут превращаться в условные арт-шоу пространства, центры туристической привлекательности.
Программы реновации позволят обновить районы, где жилой фонд массово ветшает. Жить основная масса людей будет там, а развлекаться — ездить в центр.
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