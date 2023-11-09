9 ноября, источник: АиФ Самара
На ремонт трамвайных линий в Самаре выделят 1 миллиард рублей
Реконструкция пройдет в рамках программы развития исторического поселения.
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Власти Самарской области предоставили детальный план развития исторического центра города.
Так, в плане сказано, что с 2024 года по 2028 год будут реставрированы трамвайные пути. Также власти хотят запустить ретротрамвай, он будет курсировать исключительно по исторической части Самары.
Напомним, что 7 ноября в Самаре задымился трамвай. Людям пришлось экстренно покидать транспортное средство.