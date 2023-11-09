9 ноября, источник: СуперОмск
В Омской области внезапно подешевел газ
Автомобильный газ в Омской области подешевел. Снижение цены стало внезапным, по мнению автора, поскольку в последние месяцы он демонстрировал лишь подорожание.
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«СуперОмск» обратил внимание, согласно данным одной из сетей АЗС в регионе, по состоянию на 9 ноября 2023 года, литр газа там стал дешевле на 2 рубля. Теперь топливо стоит не 26 рублей за один литр, а 24 рубля.
Напомним, резкие скачки цен на автомобильный газ произошли в сентябре и октябре 2023 года, тогда он дорожал более чем на 2 рубля за раз. Стоимости в 26 рублей за литр он достиг в середине октября 2023 года.
Однако еще в начале августа 2023 года литр этого топлива стоил 20,30 рубля.