Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: СуперОмск

В Омской области внезапно подешевел газ

Автомобильный газ в Омской области подешевел. Снижение цены стало внезапным, по мнению автора, поскольку в последние месяцы он демонстрировал лишь подорожание.

«СуперОмск» обратил внимание, согласно данным одной из сетей АЗС в регионе, по состоянию на 9 ноября 2023 года, литр газа там стал дешевле на 2 рубля. Теперь топливо стоит не 26 рублей за один литр, а 24 рубля.

Напомним, резкие скачки цен на автомобильный газ произошли в сентябре и октябре 2023 года, тогда он дорожал более чем на 2 рубля за раз. Стоимости в 26 рублей за литр он достиг в середине октября 2023 года.

Однако еще в начале августа 2023 года литр этого топлива стоил 20,30 рубля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Омским футболистам под конец года выплатят десятки миллионов рублей из бюдж
Омск и область накроют сильные затяжные дожди со снегом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта