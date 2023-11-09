9 ноября, новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Вторичная жилая недвижимость подорожала в Казахстане в октябре
За месяц цены на квадратный метр выросли на 0,7%
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В октябре 2023 года стоимость одного квадратного метра во вторичном сегменте рынка жилой недвижимости в среднем по стране составила 489 тыс. 165 тенге, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее, показывают данные Бюро национальной статистики, сообщает Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.
«Темпы роста цен оказались самыми высокими за почти год, с ноября 2022 года. Дорожало вторичное жилье и в сентябре, однако до того стоимость не росла с самого февраля. В итоге нынешняя стоимость квадрата ниже, чем в начале года».
Темпы роста первичного жилья замедлились: с 1,5% в сентябре до 0,3% в октябре. Из обследованных городов подорожание отмечается всего в четырех — Кокшетау, Алматы, Актау и Атырау (на 3,1%). Средняя стоимость 1 квадратного метра по стране равна 495 тыс. 378 тенге.
Аренда жилья резко дешевела, то теперь снова отмечается подорожание: +2,2%, до 4820 тенге за квадрат.
Самый значительный вклад неожиданно внес Усть-Каменогорск, сразу +5,7%. Снять жилье в Астане стало дороже на 4%, в Алматы — на 1,6%.