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9 ноября, источник: Комсомольская правда

На Казанском авиазаводе началось строительство новых цехов под выпуск Ту-214

В церемонии принял участие Рустам Минниханов.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на авиационном заводе Горбунова дали старт строительству дополнительных мощностей под производство самолетов Ту-214. В церемонии принял участие раис РТ Рустам Минниханов.

В правительстве региона сообщили, что появятся центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолетов. В местах строительства новых заводских корпусов прошла символическая церемония закладки первых свай.

Также состоялось заседание Совета директоров АО «Туполев», участники которого обсудили программу масштабирования производства Ту-214.

Напомним: ранее раис РТ провел встречу с управляющим директором ПАО «Туполев». Стороны обсудили развитие производства самолетов Ту-214 и ракетоносцев Ту-160.

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