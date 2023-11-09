9 ноября, источник: Комсомольская правда
На Казанском авиазаводе началось строительство новых цехов под выпуск Ту-214
В церемонии принял участие Рустам Минниханов.
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В Казани на авиационном заводе Горбунова дали старт строительству дополнительных мощностей под производство самолетов Ту-214. В церемонии принял участие раис РТ Рустам Минниханов.
В правительстве региона сообщили, что появятся центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолетов. В местах строительства новых заводских корпусов прошла символическая церемония закладки первых свай.
Также состоялось заседание Совета директоров АО «Туполев», участники которого обсудили программу масштабирования производства Ту-214.
Напомним: ранее раис РТ провел встречу с управляющим директором ПАО «Туполев». Стороны обсудили развитие производства самолетов Ту-214 и ракетоносцев Ту-160.