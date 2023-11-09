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9 ноября, новости Казахстана, источник: КазТАГ

Российский «Газпром» планирует газифицировать отдаленные районы Казахстана

Астана. 9 ноября. КазТАГ — Российское АО «Газпром» планирует газифицировать отдаленные районы Казахстана, сообщают «Известия».

Источник: КазТАГ

«Мы с Казахстаном также обсуждаем вопрос газификации северных и северо-восточных регионов республики. Это протяженная страна, у нас самая длинная граница. Газотранспортная система Казахстана представлена локально, более эффективно газифицировать регионы будет со стороны российской ресурсной базы», — сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

По его словам, начат самый большой стратегический проект — это второе рождение системы магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр.

Миллер сообщил, что сейчас разрабатывается технико-экономический анализ, который до конца ноября даст информацию о технической реализуемости этого проекта и его экономической эффективности.

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