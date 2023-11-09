Имущественные налоги в 2023 году: какие нюансы необходимо учесть

Как исчисляются имущественные налоги
В Налоговом кодексе предусмотрен порядок исчисления земельного налога, налога на недвижимость и транспортного налога. Например, для налога на недвижимость установлена расчетная стоимость типового объекта недвижимости. Она дифференцирована по видам объекта и по территориям, на которых расположен объект. После этого площадь умножается на расчетную стоимость и применяется соответствующая ставка налога.
«Например, возьмем однокомнатную квартиру площадью 60 кв.м в Минске. Сумма налога по ней составляет около Br48 за год. Учитывая, что в прошлом году оплачивался аванс, то подлежит оплате около Br25 налога на недвижимость».
пояснил Андрей Ковалевский.
Земельный налог считается исходя из кадастровой стоимости земельного участка и ставки налога.
Налоги физическими лицами уплачиваются по завершении календарного года, поэтому в этом году оплачивается налог на недвижимость за 2022 год.
«Раньше налог на недвижимость оплачивался год в год, что было не очень удобно для граждан, поскольку налог исчислялся исходя из данных на 1 января. Физические лица в течение года могли произвести отчуждение недвижимого имущества, и поэтому им надо было обращаться в налоговые органы для проведения перерасчета».
По транспортным средствам немного другой порядок. В Налоговом кодексе транспортные средства разведены по категориям: легковые, грузовые, мотоциклы и так далее. Ставки применяются в зависимости от разрешенной максимальной массы такого транспортного средства либо количества посадочных мест для автобусов. Основная ставка транспортного налога для самой крупной категории транспортных средств — легковых автомобилей массой от 1750 кг до 2 т — составляет Br102 за год.
«При этом земельный налог, налог на недвижимость и транспортный налог исчисляются налоговым органом исходя из времени фактического владения. То есть если транспортное средство состояло на учете в органах ГАИ три месяца, то налог считается только за три месяца. Годовая ставка распределяется пропорционально периоду владения транспортным средством».
рассказал начальник управления.
С 2021 года в Беларуси вместо государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог. И в том году граждане вносили авансовый платеж, а в 2022 году шла доплата за 2021-й. В этом году физические лица проведут полноценную уплату транспортного налога за 2022 год.
«Естественно, суммы в 2021—2022 годах были меньше по сравнению с теми, которые отражены в нынешних извещениях. Тогда налог уплачивался частично, а сейчас полностью».
отметил Андрей Ковалевский.
Раньше налог на недвижимость и земельный налог уплачивались в течение года за текущий год. Затем было принято решение, что эти налоги будут уплачиваться по завершении года. 2022 год стал переходным периодом. Граждане в 2022-м заплатили авансовый платеж в размере 50% от суммы. А к ноябрю 2023 года они сделают окончательную доплату до годовой суммы. Далее налог будет уплачиваться за предыдущий год, то есть в 2024 году за 2023-й.
«Таким образом, в следующем году произойдет полноценный переход на уплату налогов по завершении года, то есть в 2024 году все виды имущественных налогов будут уплачиваться за 2023-й. Переходные периоды закончатся, авансовых платежей не будет, будет полноценная уплата».
подытожил Андрей Ковалевский.
Ряд граждан имеют льготы по уплате имущественных налогов. Так, многодетные семьи освобождаются от уплаты налогов на все объекты недвижимости. Однако важное условие — на иждивении и воспитании должны находиться три и более ребенка в возрасте до 18 лет. Если старшие дети уже достигли 18-летия и в семье менее трех несовершеннолетних детей, семья для целей налогообложения уже не рассматривается как многодетная и льгот не имеет.
Кроме того, за одну квартиру не нужно платить налог, если она принадлежит лицам, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 63 года, женщины — 58 лет), инвалидам 1−2-й группы, несовершеннолетним детям. Все остальные граждане производят уплату налога даже за одну квартиру.
Пенсионеры по возрасту, инвалиды 1−2-й группы и ряд других категорий также освобождены от налога на один жилой дом.
«А если у пенсионера в собственности один жилой дом и одна квартира, оба объекта не облагаются налогом. А если две квартиры, то за вторую нужно уплачивать налог. При этом в налоговом законодательстве прописано, что в данном случае от налога на недвижимость освобождается та квартира, стоимость которой выше».
пояснил представитель МНС.
Кроме того, для таких категорий физлиц освобождается от налогообложения любое количество садовых домиков, гаражей, машино-мест, дач.
«А иные объекты недвижимости, скажем так, коммерческая недвижимость, облагаются налогом для всех категорий физлиц».
добавил Андрей Ковалевский.
Помимо льгот, предусмотренных Налоговым кодексом, местным органам власти также предоставлено право на местах принимать решения об освобождении любой категории граждан от уплаты налога на недвижимость при условии, что гражданин находится в трудной жизненной ситуации. Если это условие соблюдено, то человек имеет право обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган с соответствующим заявлением.
Аналогичные льготы предусмотрены в отношении земельного налога.
«Если по какой-то причине льгота не предоставлена плательщику, который имеет на нее право, ему следует обратиться в налоговый орган и уточнить, какие документы нужно предоставить для подтверждения права на льготу. Практика предыдущих лет показывает, что такие случаи единичные, это результат сбоев в обработке большого объема данных. Если физлицо обращается, налоговые органы разбираются и устраняют недочеты».
отметил начальник главного управления.
Отдельно он пояснил нюансы по транспортному налогу.
«Этим налогом облагаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами в органах ГАИ. Проводилась активная кампания, чтобы те, у кого есть так называемый автохлам, который не используется, давно разобран или сгнил, могли в упрощенном порядке снять такие транспортные средства с учета. Ключевое условие — транспортное средство действительно не эксплуатируется, не участвует в дорожном движении».
констатировал представитель МНС.
По транспортному налогу немного иной порядок предоставления льгот. Так, от налога освобождаются транспортные средства, выпущенные до 1992 года, а также электромобили, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем. Льгота для электромобилей предоставляется вплоть до конца 2025 года. Ставка налога понижается на 50%, если транспортное средство зарегистрировано в органах ГАИ на пенсионера по возрасту, инвалида 1−2-й группы, родителя в многодетной семье. Но есть одно важное условие: у такого лица должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Для инвалидов 3-й группы ставка транспортного налога понижается на 25% при том же условии.
Самый основной способ — посредством единого расчетного информационного пространства (ЕРИП). Это могут быть инфокиоски, мобильные приложения либо интернет-версии банковских приложений. В меню необходимо выбрать «налоги», ввести учетный номер плательщика, который содержится в извещении, и произвести оплату.
Налоги можно уплатить также в отделениях банков или почтовой связи наличными либо с использованием банковских платежных карт.