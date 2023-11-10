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00:57 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Минэнерго будет постепенно поднимать цены на газ

Министерство энергетики будет постепенно подтягивать цены на сжиженный газ к цене бензина, передает BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Это следует из текста проекта приказа «О внесении изменений в приказ министра энергетики РК от 15 декабря 2014 года № 209 “Об утверждении Правил определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж”. Текст приказа размещен на сайте “Открытые НПА”.

Согласно документу, министерство энергетики может увеличивать предельные розничные цены на сжиженные нефтяной газ каждые шесть месяцев с шагом 12%. Таким образом, за год цена на сжиженный газ будет расти больше на 25%.

Также в документе установлен порог цены на автогаз — 70% от средней цены бензина марки Аи-92.

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