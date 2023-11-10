12:09 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
В России появятся кредиты для должников
Центробанк планирует ввести новый вид кредитов для заемщиков с большими долгами.
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Задолженность россиян в 2023 году возросла на 13% и уже превышает два триллиона рублей. В качестве одной из мер снижения закредитованности россиян Центробанк предлагает ввести новый вид кредитов.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для россиян с большой долговой нагрузкой появится новый кредит с ограниченным размером и сроком, а также чуть более высокой процентной ставкой. Его смогут брать граждане, которым в банках уже отказывали в выдаче кредита из-за высокой закредитованности, рассказала глава ведомства. По её словам, это необходимо сделать, потому что люди, получив отказ в банке, идут в микрофинансовую организацию (МФО) с более высокими процентами, что только усугубляет их финансовое положение.
Кроме этого Центробанк ввел ограничения для банков и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных кредитов. Эльвира Набиуллина также добавила, что в ведомстве планируют еще раз снизить максимально допустимый размер процентных ставок в МФО, в этом году их уже снижали с 365% до 292% годовых.