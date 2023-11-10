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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Вице-губернатор Кубани рассказал о небывалом урожае подсолнечника

Коробка: Почти 1,3 тыс. тонн подсолнечника собрали кубанские аграрии в 2023 году.

Почти 1,3 тыс. тонн подсолнечника собрали кубанские аграрии в 2023 году. Об этом сайту КП-Кубань сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Он подвел итоги по урожайности в регионе.

— Озимых зерновых собрано 11 млн 281 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы 9 млн 626 тыс. тонн. Качество в целом достойное — из обследованных 8,9 млн тонн зерна озимой пшеницы продовольственное зерно составляет 85%. Зерно пшеницы именно 3-го класса — почти 30%, — рассказал сайту «КП»-Кубань" вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. — В целом по зерновой группе собрано 14,3 млн тонн зерна при средней урожайности по краю — 57,3 ц/га. Также в этом году получен хороший урожай подсолнечника — 1 млн 278 тыс. тонн, сои — 328,5 тыс. тонн.

Порадовал кубанских аграриев и урожай горошка на зерно. Его в этом году собрали на 154 тыс. тонн больше, чем в 2022 году.

Рассказал Андрей Коробка и об урожае риса. Его уборка завершена с высокими результатами. Напомним, из-за прорыва Федоровского гидроузла в апреле 2022 года урожай риса оказался под угрозой. Так как вода из него питала рисовые чеки, но в итоге аграриям удалось достичь результатов. В крае достаточно оперативно устранили аварию, и на урожае риса это не сильно сказалось.

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