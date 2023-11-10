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07:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке ключи от новых квартир вручили трем детям-сиротам

До конца года администрация города планирует передать еще шесть комплектов ключей.

Источник: PrimaMedia.ru

Новое жилье получили дети-сироты во Владивостоке. Ключи от трех квартир в домах на улицах Фирсова, Калинина и Стрельникова глава города Констанин Шестаков в торжественной обстановке вручил новоселам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Обладатели нового собственного жилья отметили, что в квартирах сделан качественный ремонт, и в них есть все, что для нужно жизни. Кроме того, квартиры находятся в районах с развитой социальной инфраструктурой.

«В квартире есть все необходимое для жизни. Мне понравился район и ремонт. Планирую заселиться в ближайшее время», — поделился Илья Шереметьев.

Отметим, что администрация Владивостока в этом году предоставила детям-сиротам семь квартир. До конца текущего планируется передать еще шесть новых мест жительства. Также сейчас строят четыре жилых дома в районе Русской, 57. После окончания работ новые квартиры смогут получить еще 122 человека.

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