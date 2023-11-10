08:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Рекордной признали лососёвую путину-2023 в Хабаровском крае
Уловы красной рыбы в этом году существенно выросли во всех районах добычи ДФО.
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Красная путина в этом году признана рекордной в Хабаровском крае и других районах лова лососёвых на Дальнем Востоке. В нашем регионе рыбаки поймали свыше 28 тысяч тонн красной рыбы, что на 10% выше показателей нечётного 2021 года. Всего же объём вылова лососёвых в ДФО превысил 608 тысяч тонн, что в 2,2 раза больше прошлого года и на 13% выше уловов 2021 года. Об этом в эфире программы «Утро с Губернией» рассказал руководитель регионального филиала ВНИРО Денис Коцюк, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это абсолютно рекордные показатели, как я считаю, за последние 20 лет. Свою роль сыграли природные факторы, которые обеспечили благоприятные условия как для нереста, так и нагула рыбы в океане. Больше половины уловов лососёвых дала Камчатка. Она в лидерах последние годы. Но 10−15 лет назад самым продуктивным на Дальнем Востоке был Сахалин. В 2014 и 2016 годах на втором месте был Хабаровском край. Сейчас мы на третьем месте после Камчатки и Сахалина. Это, в принципе, наша стабильная позиция в промысле лососёвых рыб, — объяснил Денис Коцюк.
— С точки зрения объёмов вылова и добычи в рамках лососёвой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы, как минимум, горбуша снизилась в цене, они есть. У рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза. Рыбы действительно много и теперь стоит надеяться, что ретейлеры отреагируют и также снизят цены. У нас очень хороший вылов, объём производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушёвую икру точно должна снизиться, — отметил Илья Шестаков.
СПРАВКА:
Вылов рыб лососёвых пород в регионах ДФО по данным Росрыболовства на 8 ноября 2023 года (в некоторых районах промысел ещё продолжается):
Камчатка — традиционный лидер добычи: рыбаки освоили почти 491 тыс. тонн — около 84% всего дальневосточного вылова, прибавка к 2021 году составила 11,4%.
В Сахалинской области вылов вырос почти на 26% к 2021 году — до 71,4 тыс. тонн.
Рыбаки Хабаровского края добыли более 28,4 тыс. тонн лососей — на 10% выше показателя 2021 года.
В Магаданской области объем вылова составил 14,7 тыс. тонн — на 45% больше уровня 2021 года.
Рыбаки Приморья добыли около 1,77 тыс. тонн — в 7,3 раза выше показателя 2021 года.