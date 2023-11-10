07:59 (мск), источник: AmurMedia.ru
Тариф за взлет-посадку в аэропорту Хабаровска повысили в 1,5 раза
Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года, затем они вновь вырастут.
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Тарифы на обслуживание российских и иностранных авиакомпаний в аэропорту Хабаровска «Новый» увеличились впервые за несколько лет — предыдущие действовали с 2016 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс» (18+).
Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, опубликованному 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации, новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года. Затем с 1 января 2024 года тарифы вновь вырастут.
Так, сбор за обеспечение авиационной безопасности увеличен в 1,7 раза до 431 рубля за 1 тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, а затем вырастет еще на 3,2% до 445 рублей. Сбор за взлет-посадку повышен на 43% до 544 рублей за тонну МВМ, затем подрастет еще на 3,3% до 562 рублей.
Прежними остались тарифы за стоянку воздушных судов для российских авиакомпаний: 5% от сбора за взлет-посадку в час. Сборы за стоянку воздушных судов для иностранных перевозчиков повышены с 10% от сбора за взлет-посадку до 15%.
В приказе не указаны изменения сборов за предоставление аэровокзального комплекса (составляет в настоящее время 115 рублей за пассажира) и обслуживание пассажиров (156 рублей за пассажира на внутренних авиалиниях и 172 рубля на международных), а также за обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом (1,164 тыс. рубля за тонну).
Ранее в пресс-службе ФАС России «Интерфаксу» сообщали, что новые тарифы «позволят региональному аэропорту сократить убытки по регулируемой деятельности, а также провести ремонт и приобрести необходимое оборудование», а изменение ставок для авиакомпаний может составить в расчете на пассажира «туда-обратно» не более 79 рублей.