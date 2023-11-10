09:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Доходы омского городского бюджета в 2024 году составят 34 млрд рублей
При этом расходы запланированы на уровне в 35 млрд.
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Доходы омского городского бюджета в 2024 году по предварительным оценкам составят 34,08 млрд рублей, а расходы — 35,41 млрд рублей. Дефицит планируется на уровне 1,33 млрд рублей. Однако эти цифры пока не окончательные и будут скорректированы в ходе чтений в омском Горсовете. Принять бюджет на следующий год депутаты должны до 13 декабря.
По словам директора департамента финансов Ольги Илютиковой, на сегодня прогнозируемые доходы городского бюджета на 2024 год превысили уровнь 2022 года. Если в начале прошлого года доходная часть составляла 29 млрд рублей, то в следующем должна впервые в истории преодолеть психологическую отметку в 30 млрд рублей и составить более 35 млрд рублей.
Отметим, по итогам 2023 года доходы бюджета превысили ранее запланированную отметку и достигли 41,3 млрд рублей. Расходы при этом увеличились до 39,7 млрд рублей.