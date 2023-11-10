Власти Узбекистана предоставили новые льготы для текстильной отрасли

Президент сообщил, что он подписал постановление, согласно которому в стране будет создана новая система поддержки текстильного, красильного и швейного производства. В частности:
Отметим, что на днях в стране стартовала реализация двух крупных проектов в текстильной отрасли. Это организация производства и покраски тканей на 350 миллионов долларов в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, а также изготовлению искусственных нитей, тканей и их покраске на 60 миллионов долларов в Каракалпакстане. Эти предприятия будут запущены в следующем году и переданы предпринимателям на условиях промышленной ипотеки. Они создадут возможность экспортировать продукцию на 1,5 миллиарда долларов.