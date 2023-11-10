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07:45 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Власти Узбекистана предоставили новые льготы для текстильной отрасли

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры по поддержке текстильной отрасли. Об этом стало известно в ходе прошедшего накануне совещания, которое провел глава государства.

Источник: Podrobno.uz

Президент сообщил, что он подписал постановление, согласно которому в стране будет создана новая система поддержки текстильного, красильного и швейного производства. В частности:

  • предприятия, реализующие на внутренний рынок не менее 50 процентов окрашенных тканей, уплачивают социальный налог по ставке 1 процент.
  • им разрешено уплачивать налог на имущество в рассрочку на 3 года.
  • до 1 января 2025 года будут компенсироваться 50 процентов транспортных расходов на импорт хлопка и искусственного волокна.
  • освобождаются от таможенной пошлины технологическое оборудование и запасные части, импортируемые текстильными и швейно-трикотажными предприятиями.

Отметим, что на днях в стране стартовала реализация двух крупных проектов в текстильной отрасли. Это организация производства и покраски тканей на 350 миллионов долларов в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, а также изготовлению искусственных нитей, тканей и их покраске на 60 миллионов долларов в Каракалпакстане. Эти предприятия будут запущены в следующем году и переданы предпринимателям на условиях промышленной ипотеки. Они создадут возможность экспортировать продукцию на 1,5 миллиарда долларов.

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