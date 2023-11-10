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07:15 (мск), источник: MOS.Ru

Собянин: В этом году под заселение передано 40 домов по программе реновации

В новостройки переезжают жители 248 старых домов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для участников программы реновации с начала года подготовили 40 новостроек. В новые квартиры переезжают около 36 тысяч москвичей — это жители 248 старых домов, которые расположены в 47 районах и поселениях столицы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«В октябре квартиры с улучшенной отделкой получили около 3800 человек», — написал Мэр Москвы.

В этом году в разных частях города начали возводить 107 многоэтажек. Больше всего — на юго-востоке, востоке и северо-востоке столицы.

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