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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске 24 ноября состоится масштабная сельскохозяйственная ярмарка

Она пройдет на площади у ТЦ «Континент».

В Омске 24 ноября на площади у ТЦ «Континент» пройдет масштабная сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке омичи и гости города смогут приобрети на ярмарке продукцию местных сельхозпроизводителей — от молока до мяса. Кроме того, на площадке будут торговать изделиями омских ремесленников.

Отметим, время проведения ярмарки — с 9:00 до 15:00 часов.

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