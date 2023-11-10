07:39 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
«АрселорМиттал Темиртау» оштрафуют на 1 млн тенге
Объект не готов к отопительному сезону, сорван график капитального и среднего ремонтов котлов.
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АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Теплоэлектроцентрали № 2 в Темиртау, которая принадлежит АО «АрселорМиттал Темиртау», не выдали паспорта готовности к отопительному сезону, сообщили в департаменте энергонадзора по Карагандинской области.
На ТЭЦ сорван график капитального и среднего ремонтов котлов 4 и 5, не обновлены старые, 16-летней давности, установки с дефектами, не заменены коллекторы на котле 5.
«Несмотря на то, что сметой работ по ремонту котла № 5 предусмотрена в том числе полная замена коллекторов в количестве 12 штук, АО “АрселорМиттал Темиртау” принято решение не менять их, а ограничиться их зачисткой и ремонтом — действующие коллектора имеют значительные прогибы от 150 до 200 мм», — пояснили в департаменте.
Кроме того, не завершены работы по теплоизоляции газохода от котла № 3 до дымовой трубы и по ремонту кровли котельного цеха.
Также есть высокий риск того, что в начавшийся осенне-зимний период турбогенератор № 3 не введут в эксплуатацию, поскольку переговоры с поставщиком обмотки статора затянулись, добавили в ведомстве.
«На основании статьи 301 Кодекса об административных правонарушениях ТЭЦ-2 АО “АрселорМиттал Темиртау” будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 млн. тенге», — отметили в комитете энергонадзора.
В августе сообщалось, что ремонт седьмого котла на ТЭЦ-2 2 АО «АрселорМиттал Темиртау» затягивается по срокам. На объекте не хватало рабочих, с отставанием шел монтаж основного оборудования. Тогда вице-премьер Роман Скляр сделал подрядчикам предупреждение и отметил необходимость своевременно завершить строительно-монтажные работы.
ТЭЦ-2 является крупнейшим генерирующим предприятием компании «АрселорМиттал Темиртау».
Минувшей зимой на нескольких казахстанских ТЭЦ произошли серьезные аварии. В ноябре Экибастуз остался без тепла в 30-градусный мороз. Также зимой и весной из строя выходила ТЭЦ Риддера.
В декабре прошлого года Минэнерго распределило 37 казахстанских ТЭЦ по зонам риска. 19 станций оказались в «красной» зоне, то есть в критическом состоянии, 11 — в «желтой», семь — в «зеленой». Сообщалось, что на их ремонт потратят 182 млрд тенге.