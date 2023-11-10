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07:55 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане планируют снизить на 10% себестоимость куриного мяса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане планируют снизить на 10% себестоимость куриного мяса. Этой цели планируется достичь за счет организации собственной линии по выращиванию цыплят, которые сегодня импортируются из-за рубежа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом стало известно по итогам совещания, которое накануне провел Шавкат Мирзиёев.

Сегодня в птицеводстве ежегодно производится 690 тысяч тонн мяса и 8,7 миллиарда яиц. Цены на эту продукцию значительно выросли за последние месяцы. Проблема с кормами не позволяет снизить себестоимость продуктов. Поэтому глава государства поручил организовать восемь крупных зернохранилищ.

Еще один немаловажный вопрос: у нас в стране отсутствует чистая линия родительского стада птицы первого порядка, вследствие чего приходится импортировать 3 миллиона цыплят. Получение такой линии позволит увеличить производство в 3 раза и снизить себестоимость курятины на 10 процентов. Самое главное, станет возможным экспортировать инкубационные яйца и цыплят на 50 миллионов долларов в год. В связи с этим поставлена ​​задача достичь соответствующего соглашения с компаниями США.

Также президент дал указания по созданию животноводческих кластеров в 25 районах, государственной поддержке предприятий по производству и переработке молока. Были затронуты вопросы увеличения производства рыбы, строительства водоемов на основе опыта Словении.

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