В Узбекистане планируют снизить на 10% себестоимость куриного мяса

Об этом стало известно по итогам совещания, которое накануне провел Шавкат Мирзиёев.
Сегодня в птицеводстве ежегодно производится 690 тысяч тонн мяса и 8,7 миллиарда яиц. Цены на эту продукцию значительно выросли за последние месяцы. Проблема с кормами не позволяет снизить себестоимость продуктов. Поэтому глава государства поручил организовать восемь крупных зернохранилищ.
Еще один немаловажный вопрос: у нас в стране отсутствует чистая линия родительского стада птицы первого порядка, вследствие чего приходится импортировать 3 миллиона цыплят. Получение такой линии позволит увеличить производство в 3 раза и снизить себестоимость курятины на 10 процентов. Самое главное, станет возможным экспортировать инкубационные яйца и цыплят на 50 миллионов долларов в год. В связи с этим поставлена задача достичь соответствующего соглашения с компаниями США.
Также президент дал указания по созданию животноводческих кластеров в 25 районах, государственной поддержке предприятий по производству и переработке молока. Были затронуты вопросы увеличения производства рыбы, строительства водоемов на основе опыта Словении.