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09:03 (мск), источник: Сиб.фм

Выплаты и льготы на детей участников СВО: полный список на 2023 год

Россияне, служащие в зоне действия СВО на Украине в рамках частичной мобилизации приравнены к контрактникам и пользуются всеми привилегиями, включая льготы для детей.

Льготы семьям военнослужащих по контракту (мобилизованным) прописаны отдельной строкой в Указе президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647: льготы по ЖКХ, трудовые гарантии, лечение и отдых в санаториях Минобороны, бесплатная психологическая помощь.

Что касается детей военнослужащих (мобилизованных), то привилегии для них, чаще всего, их устанавливают на уровне региона:

— льготное поступление в вуз: бюджетные места (10% от общего количества бесплатных мест) предоставляются без проведения вступительных экзаменов, за исключением случаев, когда требуются дополнительные творческие и профессиональные испытания;

— зачисление в детский сад вне общей очереди или перевод в учреждение поближе к дому;

— освобождение от оплаты за посещение детских садов, кружков и секций дополнительного образования;

— бесплатные завтрак и обед для школьников, а для студентов колледжей — только обед.

В некоторых регионах страны список льгот расширен. Так, в Москве семьи мобилизованных на весь период военной службы отца получают пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

Уточнить полный список таких привилегий или задать любой другой волнующий вопрос, семьи мобилизованных граждан могут по специальной горячей линии Минобороны РФ по номеру 122.

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